Il centrocampista bosniaco della Juventus gioca alla Playstation e indossa la maglia dell'ex compagno di squadra. "Come procede la vostra quarantena?". La risposta di Mandzukic non si fa attendere: "Ridammi la mia maglia"

Con la maglia della Juventus hanno condiviso tre stagioni e mezzo, vincendo tre volte lo Scudetto, due edizioni della Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Miralem Pjanic e Mario Mandzukic sono rimasti buoni amici anche dopo l'addio dell'attaccante croato in direzione Al-Duhail, maturato a gennaio. Lo dimostra un video postato sul suo account Instagram dal centrocampista bosniaco, che ha spiegato come trascorre il suo tempo in casa nei giorni della pandemia da coronavirus. Gioca alla Playstation e indossa la maglia dell'ex compagno Mandzukic con il numero 17 sulle spalle, quello che ha accompagnato il centravanti nell'esperienza bianconera.

"Come va la quarantena? In questi giorni sto provando a migliorarmi a Pes 2020 per sfidarvi - chiede Pjanic - e voi, che fate a casa? Un abbraccio forte a tutti voi e spero di vedervi presto". La risposta di Mandzukic tra i commenti non si è fatta attendere, con tanta ironia: "Ridammi la mia maglia" è stato il commento del centravanti. In attesa di poter tornare agli allenamenti e a concentrarsi sul calcio giocato, uno scambio di battute tra vecchi amici e vecchi compagni di squadra. In grado di scatenare la nostalgia dei tifosi e dei follower.