La FIGC ha pubblicato i dati dei compensi, squadra per squadra, versati ai procuratori sportivi per l’anno 2019 in Serie A. Quasi 188 i milioni complessivi, 17 in più rispetto allo scorso anno. Gli agenti hanno ricevuto anche 13,6 milioni di euro (sempre nel 2019) dai calciatori, alzando la cifra totale dell'anno solare sopra i duecento milioni

