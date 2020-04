Juventus-Inter, giocata domenica 8 marzo in uno Stadium deserto a causa dell’emergenza coronavirus, è l’ultimo big match disputato in Serie A prima dello stop. Tre giorni dopo, mercoledì 11 marzo, è stato reso noto il nome del primo calciatore della Serie A positivo al Covid-19: Daniele Rugani. Il difensore bianconero è stato convocato per Juventus-Inter, ma non è mai entrato in campo (è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti). Romelu Lukaku torna in qualche modo su quella partita e sulla sospensione del campionato italiano. Nel corso di una diretta Instagram organizzata dalla Puma con Thierry Henry, l’attaccante nerazzurro sottolinea: "La salute è la cosa più importante. Se la salute non è garantita al 100% perché dobbiamo giocare? Una volta appreso che un giocatore della Juve era malato hanno messo tutti in quarantena. Tutto ciò non è normale". Lukaku si riferisce a Rugani, ma le date non coincidono con la sua affermazione. "Ammetto che il calcio mi manca, però adesso l'importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario", aggiunge il belga.