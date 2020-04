Il 13 maggio 2012, contro l'Atalanta allo Stadium, l'ultima partita in Serie A di Alessandro Del Piero. In occasione del "Del Piero Day" vi riproponiamo il suo racconto a Sky Sport su quei momenti che hanno segnato il congedato dai tifosi della Juve dopo 19 anni, segnando anche il 290esimo gol della carriera in bianconero. Venerdì 3 aprile su Sky Sport Uno è il "Del Piero day": una programmazione dedicata al leggendario numero 10



DEL PIERO DAY: I GOL PIU' BELLI IN CHAMPIONS. VIDEO