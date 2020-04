Oggi è "Del Piero Day": un'intera giornata dedicata all'ex numero 10 della Juve

Continuano gli appuntamenti di #SkySportClassics nell’ambito della programmazione #IoRestoACasa. Possiamo però parlare anche di #orgoglioitaliano quando si tratta di un grande campione come di Alessandro Del Piero. Oggi, venerdì 3 aprile sarà infatti "Alex Del Piero Day" su Sky Sport Uno. Si alterneranno le sue partite più belle, in bianconero e con la Nazionale, agli speciali che Sky Sport gli ha dedicato negli anni.

Dalla storica standing ovation del Bernabeu in un Real Madrid-Juventus della Champions League 2008/2009, alla linguaccia dopo un gol nel derby d’Italia del 2006 contro l’Inter, passando per l’indimenticabile avventura al Mondiale tedesco.

Una maratona dedicata all'ex numero 10 bianconero che terminerà alle 21 per far spazio alla nuova puntata di "Sky Sport Quiz Reward": i concorrenti del game show sportivo si giocano la seconda semifinale.

Su Sky Sport Serie A sarà invece il "Derby di Roma Day", mentre su Sky Sport Football spazio alla Premier League e ai nuovi episodi de “Il Club dei 100”. La serie di speciali dedicati ad ex campioni che hanno lasciato il segno nel campionato inglese con più di 100 gol o 100 clean sheet vedrà alle 20 Dion Dublin protagonista. E, alle 23.30, sempre su Sky Sport Football, da non perdere la puntata speciale di “Premier League World” dedicata a Vinnie Jones, ex calciatore gallese diventato attore. Infine, su Sky Sport MotoGP sarà il "Biaggi Day".

#SkySportClassic, "Alex Del Piero Day": la programmazione su Sky Sport Uno