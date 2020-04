L’uomo e il campione dietro Alex Del Piero

Era un imprecisato giorno del ‘93. Forse era autunno, forse inverno a ripensare al giubbotto pesante che indossava lui. In un bar del centro di Torino, mentre si preparava a una delle prime interviste da juventino, Alessandro Del Piero fu avvicinato da un cliente del locale: "Mio figlio era forte – disse -, ma non ha avuto raccomandazioni per arrivare in alto nel calcio”. Del Piero lo inquadrò e replicò ironico: “Ha ragione: per mia fortuna ero figlio di un elettricista".

Le luci di papà

Quel babbo si chiamava Gino Del Piero ed è stata la figura più amata, quasi venerata, da Del Piero. Non si può capire il campione se non si ritorna a quel rapporto speciale fra i due, padre e figlio, se non si risale per intero alle origini del bambino di allora. Fu papà Gino a costruire l’impianto luci sul campetto dietro la casa di San Vendemiano, nel quale prima il fratello Stefano e poi Alessandro si sono misurati per anni, ogni sera fino a tarda ora grazie ai nuovi riflettori. Provare e riprovare i calci piazzati, i tiri in porta, le giocate a effetto, le stesse che avrebbe esibito al mondo intero con i ‘gol alla Del Piero’, colpi a girare. Anche quelli nacquero lì, nel silenzio e nell’esercizio, in anni lontani dal successo.

Quel fenomeno delle giovanili

Quando arrivò al Padova, stagione 1991, schierato prima con gli Allievi e poi quasi subito con la Primavera, era come se tutto quel repertorio fosse già stato messo a frutto. Se ne accorsero subito l’allenatore Sandreani e i senatori dello spogliatoio Galderisi e Ottoni. A chi parlava con loro, in quei giorni, la risposta era sempre la stessa: “È venuto ad allenarsi con noi un fenomeno delle giovanili”.

Le date

Aveva 17 anni ed era un pulcino senza barba. Con l’acne della sua età debuttò in Serie B con la maglia biancorossa il 15 marzo 1992. Fu una delle tante prime volte: il 12 settembre 1993 il primo ingresso in Serie A, il 25 marzo 1995 il debutto in Nazionale, il 18 maggio 1995 il primo scudetto, il 22 maggio 1996 la Champions, il 9 luglio 2006 il Mondiale.