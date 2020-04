Alessandro Del Piero e la Champions League: 43 gol in 90 presenze. Mettetevi comodi e godetevi alcune delle sue magie più belle in Europa, a cominciare dalla stagione 1995/1996 e dallo splendido raddoppio per la Juve in casa del Borussia Dortmund. Anche questo è il "Del Piero Day" di Sky Sport



DEL PIERO DAY: 13 MAGGIO 2012, L'ULTIMA CON LA JUVE