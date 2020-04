Tutte le maglie e i look di Alex Del Piero

4/34

STAGIONE 1994/95. Maglia bianconera che diventerà una seconda pelle per Alex che, con un taglio più lungo di capelli e un pizzetto curato, scenderà in campo ben 50 volte con 11 gol all’attivo agli ordini di Marcello Lippi. Un contributo importante nei trionfi bianconeri in campionato e in Coppa Italia. E risale al 4 dicembre 1994 la prodezza contro la Fiorentina, una delle sue reti più memorabili. Da registrare anche il battesimo in Nazionale il 25 marzo 1995 contro l’Estonia per volontà di Arrigo Sacchi

