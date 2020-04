Disavventura social per il francese della Juventus, a cui è stato hackerato il profilo ufficiale Instagram. "Solo per divertimento, l’account tornerà", ha scritto l’hacker

Da qualche ora Blaise Matuidi non è più padrone del suo account Instagram , violato da un hacker. Non c’è più la sua foto , sostituita dall’icona bianca tipica di chi si è appena iscritto al noto social network. Il nome, "blaisematuidiofficiel" resta, ma sotto è comparsa una scritta inequivocabile: hacked, cioè "profilo hackerato" . L’intruso si è voluto presentare con un messaggio pubblicato nel pomeriggio: "Solo per divertimento", spiegando che "siamo annoiati e dispiaciuti per questo" e che "l’account tornerà".

Insomma a dispetto del nome, non è più, almeno per il momento, il profilo ufficiale del centrocampista della Juventus: l’ultimo post del francese, un allenamento video tra le mura di casa, risale a 4 giorni fa. Di ieri, invece, l’ultima story autentica, una foto con la moglie isabelle dopo aver cucinato la cena. Poi un repost di una storia dell’amico Didiero Drogba e il caos: una serie di video senza alcun senso logico, tra cartoni animati, film d’azione, macchine di lusso e scritte in arabo qua e là. Una vera e propria disavventura social per il centrocampista bianconero, che sta passando con la famiglia i giorni di quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. In attesa di avera le certezza di essere guarito dal virus, per Matuidi un'altra grana. Questa volta sui social.