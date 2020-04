Il campionato è fermo e, in attesa di capire quando si potrà riprendere, Zlatan Ibrahimovic si divide tra allenamenti e qualche hobby. L'attaccante svedese, per mantenersi in forma, ha lavorato con l'Hammarby, club del quale del quale detiene il 25% delle quote. Ibra si è preso poi qualche ora di relax nel sabato che precede la Pasqua, concedendosi una giornata di pesca. In Svezia, infatti, non c'è ancora il lockdown, persiste la libertà di movimenti nonostante i contagi stiano crescendo. E allora l'attaccante del Milan è andato a pescare, come testimoniato dalle immagini che lo stesso svedese ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ibra si rilassa e si diverte in Svezia, in attesa di ricominciare a giocare e di prendere anche una decisione sul suo futuro.