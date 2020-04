"Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto a Sky Calcio Club, aggiungendo che "non abbiamo una scadenza, ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del comitato tecnico-scientifico federale"

"I campionati ripartiranno". Quello della necessità di concludere i tornei calcistici è un mantra che Gabriele Gravina ripete ormai da settimane. Il presidente della Federcalcio lo ha ribadito ancora, in un intervento a Sky Calcio Club, aggiungendo che "la ripresa avverrà appena ci saranno le dovute garanzie per la tutela della salute dei nostri atleti e di tutti gli addetti ai lavori". Il comitato tecnico-scientifico della Figc si riunirà mercoledì 15 aprile e il numero uno del calcio italiano sembra avere già le idee chiare. "Abbiamo una procedura e presto la comunicheremo alle Leghe – prosegue -. Inizieremo, mi auguro entro fine aprile, con dei controlli per garantire la negatività dei giocatori, a cui seguirà la seconda fase, quella della ripresa degli allenamenti".

"Giocare in estate? Nessuna scadenza"

Ma quando si tornerà a giocare? Gravina non vuole parlare di deadline. "Se si giocherà anche in estate? Non abbiamo una scadenza, abbiamo intenzione di adeaguarci alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. L'idea è comunque di completare i campionati, se ce ne saranno le condizioni".