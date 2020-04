Serie A, 11 record da battere quando si ripartirà

9/11

9 - Più anziano primo gol - Costacurta è sì il marcatore più in là con gli anni ma quello segnato nella stagione 2006-2007 non è certamente stato il suo primo gol in A. Il primato del primo centro più anziano in assoluto in carriera nel nostro campionato appartiene ad Angelo Mattea che il 20 ottobre del 1930 realizzò il suo primo gol in A all'età di 38 anni e 7 giorni. Record polverizzato e quasi impossibile da battere in caso di rete di Buffon da qui alla fine del campionato