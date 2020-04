La tuta bianca così nota a tutti in questo triste periodo in cui il Coronavirus è entrato nella quotidianità delle nostre vite, l’impegno in corsia per provare ad arginare questo terribile virus. Serena Girlando di professione fa l’anestesista, è tifosissima della Roma, e ogni giorno in reparto indossa la tuta protettiva bianca con dietro scritto "Totti 10 mitico". Un modo per fare e farsi forza nel suo impegno nel salvare vite umane. Lo scatto che la ritrae è stato celebrato dalla Roma che ha pubblicato su Twitter – così come fatto nei giorni scorsi anche dal capitano del Milan Alessio Romagnoli – un post a lei dedicato: "Serena fa l’anestesista al Policlinico di Modena e quando gioca la Roma all’Olimpico percorre 400 km per sedersi al il suo posto in Curva Sud laterale. In questi giorni, però, ha altre priorità: è tra gli eroi che combattono per arginare il COVID-19 giorno e notte. Grazie", si legge nel messaggio del club giallorosso.