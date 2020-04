Juve, incertezza Higuain: vorrebbe restare in Argentina

La Juve attende il via libera per la ripresa degli allenamenti dal 4 maggio, ma intanto si prepara al rientro dei big dall'estero. Caso Higuain, trapela la volontà dell’attaccante di restare in Argentina: problemi familiari, paura del Coronavirus, ma anche un futuro lontano da Torino. Douglas Costa e Pjanic in arrivo domenica 19 aprile

I tormenti di Gonzalo Higuain. L’attaccante, dallo scorso 19 marzo, si trova in Argentina per restare vicino alla mamma ammalata e per vivere in famiglia il lockdown. Aveva lasciato l’Italia con l’ok da parte del club, già allora era uno dei più preoccupati e apprensivi per la vicenda coronavirus, e la situazione non è cambiata.

Non è ancora arrivata alcuna convocazione per rientrare in Italia, la Juventus aspetterà ad avere la certezza della data di inizio degli allenamenti prima di richiamare tutti i suoi giocatori. Ma ci si prepara per il 4 maggio, dunque Higuain sa che presto la chiamata arriverà. Ad oggi l’argentino non ha ancora comunicato ufficialmente nulla alla Juventus, a parte la sua difficile situazione familiare. Di quello la Juventus è consapevole e potrebbe anche venirgli ulteriormente incontro. Ma c’è altro. Higuain ritiene pericoloso tornare in Italia, nell’incertezza delle condizioni sanitarie, ma anche di quelle legate alle date di ripartenza. Si giocherà? Non si giocherà? Allora con il suo staff è già stato chiaro: ha chiesto di valutare ogni possibilità per rinviare ulteriormente il rientro, o non tornare affatto. La vicenda non è ancora arrivata ad una trattativa con la Juventus, che ovviamente se non rientrasse applicherebbe il regolamento, ma attende di capire le motivazioni del ragazzo.

In aggiunta alle vicende personali, anche il futuro di Higuain è incerto, e per questo il giocatore sta cominciando a guardarsi intorno: ancora nulla di concreto, prospettive in Qatar, Stati Uniti e – meno allettanti economicamente – in Argentina. Intanto nelle prossime ore sono attesi a Torino i primi rientri dei giocatori: Miralem Pjanic e Douglas Costa dal Brasile.