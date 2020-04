Nella scorsa stagione ha iniziato la sua carriera da allenatore, guidando il Brescia per tre partite in B prima dell'esonero. David Suazo attende ora un'altra chiamata per proseguire il suo percorso in panchina, dopo una carriera da calciatore ricca di soddisfazioni tra Cagliari e Inter. L'ex attaccante è stato ospite a Casa Sky Sport: "Far parte di quell'Inter è stato bellissimo, abbiamo vinto un campionato all'ultima giornata a Parma ed è stata una festa fantastica per tutti. Ma metto questa gioia alla pari della promozione del Cagliari nel 2003/2004, è stata come uno scudetto. Non andavamo in Serie A da quattro anni, sono state le stagioni che mi hanno permesso di crescere. E poi per un honduregno, vincere un campionato in Italia è un qualcosa di speciale". E Suazo ha fatto parte anche dell'Inter del 'Triplete' per sei mesi, prima di passare al Genoa a gennaio: "Quando fai parte di un gruppo così senti tue anche vittorie del genere. Sono stato in quel gruppo per sei mesi prima di andare a Genova, ho anche fatto un gol. Poi li ho sempre seguiti, quindi sento quel 'Triplete' anche un po' mio. La forza di quell'Inter era il gruppo, anche se non entravi nell'undici titolare sapevi di far parte di una squadra che stava facendo la storia. Lì è stato bravo Mourinho, eravamo tutti pronti ad aiutare e lo ha dimostrato il risultato finale".