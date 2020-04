7/17 ©Ansa

COSTINHA (Atalanta, 2007-10). Il colpo a parametro zero dei nerazzurri, compagno di Maniche nel super Porto. Ma cosa successe? Per lui solo 54 minuti in campo in quasi tre anni, colpa di alcuni dissidi con la società tra polemiche e infortuni misteriosi. Dopo aver guadagnato 42mila euro al minuto rescinderà: "Dio mi ha mandato a Bergamo per farmi capire come non si deve fare questo mestiere"