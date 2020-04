Anche Matthijs De Ligt ha lasciato l’Italia per far rientro in patria. In attesa di capire se e quando arriverà l’autorizzazione per la ripresa degli allenamenti (al momento la data giusta potrebbe essere quella del 18 maggio), il difensore della Juventus - che ha trascorso la quarantena a Torino - è rientrato in Olanda insieme alla fidanzata AnneKee Molenaar, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato prima una foto del viaggio che la ritrae insieme al loro cane Luna e poi un breve video dove si allena insieme al padre e a De Ligt. Si allunga così la lista dei calciatori bianconeri che attualmente si trovano all’estero (Higuain, Cristiano Ronaldo, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Rabiot e Szczesny) dopo l’inizio della pandemia da Coronavirus: l’unico ad aver fatto rientro a Torino nei giorni scorsi è stato il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic.