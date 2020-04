3/18 ©LaPresse

DOUGLAS COSTA (Juventus). Si trova invece in Brasile l’ala bianconera, altro giocatore che attraverso i social documenta la sua quarantena all’insegna del relax e dello svago. Ma, come ha garantito lui stesso, il ritorno a Torino è vicino: "Spero di tornare presto in Italia. Non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui"

Douglas Costa: "Juve, torno presto". E incorona Dybala