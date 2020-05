È iniziato il lento rientro della Serie A verso la normalità, ripresa dei primi allenamenti individuali che hanno avuto luogo in casa Sassuolo e pure a Lecce. Dopo il lavoro mattutino degli emiliani, prima squadra della massima serie ad aver riaperto il proprio centro sportivo ai giocatori (CLICCA QUI PER SAPERE QUANDO TORNERANNO IN CAMPO LE ALTRE), nel pomeriggio anche i giallorossi di Liverani sono scesi in campo al Via del Mare per le primissime sedute individuali. In attesa di sapere se dal 18 maggio potranno riprendere anche gli allenamenti collettivi in base al protocollo medico scientifico (da discutere nei prossimi giorni), la prima squadra del Lecce è tornata ad allenarsi individualmente e facoltativamente utilizzando esclusivamente il manto erboso e la pista di atletica. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. Si è trattato di un lavoro basico di riattivazione, primo passo che ha ribadito la voglia di ripartire come già manifestato dalla squadra. Da settimane tutti i giocatori erano presenti in città e, in una splendida giornata di sole, si sono ritrovati sebbene a distanza per tornare a vivere il campo.