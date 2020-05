Atalanta, caos stranieri: in 5 in isolamento

L'Atalanta lentamente riprende a correre, con la prima seduta di allenamenti individuali sui campi di Zingonia effettuata nella giornata di lunedì. Ma Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con numerose assenze, soprattutto sul fronte stranieri: almeno Ilicic, Pasalic, Gosens, Hateboer e Freuler stanno rientrando dai rispettivi paesi e ora saranno costretti a osservare due settimane di isolamento domiciliare. Un tempismo poco opportuno che non ha fatto felice l'allenatore, visto che per un mese e mezzo i giocatori erano rimasti tutti a Bergamo prima di rimpatriare. Assente anche Sportiello: il portiere ha avuto il coronavirus e in settimana si sottoporrà al doppio tampone per verificare di essere guarito.