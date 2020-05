"Roberto Mancini è stato una delle persone che più mi ha umiliato in carriera". Parola di Luis Figo, che nel corso di una diretta Instagram tra Palloni d'Oro con Fabio Cannavaro ha raccontato il suo rapporto con l'attuale ct della Nazionale ai tempi dell'Inter, esperienza condivisa dal 2005 al 2008. "Quando giochi, gli allenatori sono tutti bravi (sorride, ndr). All'Inter non ho avuto una buona esperienza con Mancini, soprattutto dal punto di vista umano - è il racconto di Figo - con lui mi è rimasto questo ricordo. All'Inter ho sofferto, avevo 34 o 35 anni e ho vissuto momenti complicati". Nonostante 140 partite giocate in quattro stagioni e 11 reti all'attivo. "Non chiedevo di giocare sempre, però non è che mi devi far giocare ma farmi scaldare 85 minuti per farmi giocare 3 e vedere se esplodo non è normale" è il racconto del vincitore del Pallone d'Oro nel 2000. "Non dico che devi fare differenze nella gestione di rapporto con i giocatori in base alla loro età, però c*** ci vogliono anche rispetto ed educazione. Se mi fai scaldare 90 minuti e ne gioco 3, allora non va bene. Tu devi essere professionista e accettare le scelte dell'allenatore ma il rapporto non è più lo stesso dopo. Se si parla, il giocatore capisce: può essere un conforto".