Quasi ultimati i rientri dei calciatori della Juventus a Torino. In giornata è sbarcato nel capoluogo piemontese Blaise Matuidi, atterrato nel pomeriggio: il centrocampista era tornato in Francia dopo essere guarito dal coronavirus per trascorrere del tempo con la propria famiglia. Khedira (con un volo privato da Stoccarda) e i tre brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa sono in arrivo. Ieri, martedì, invece era arrivato Cristiano Ronaldo direttamente da Madeira. All'appello adesso mancano soltanto Rabiot, che rientrerà tra giovedì e venerdì, e Higuain.