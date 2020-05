Una vita in rossonero, una carriera lunga vent’anni in cui Franco Baresi ha vestito una sola maglia, quella del Milan tra il 1977 e il 1997. In occasione dei suoi 60 anni, l’ex capitano è stato ospite di Casa Sky Sport: "Per me il Milan è una vita e una passione, è stato una seconda famiglia. Sono arrivato da adolescente e ora sono ancora qui, ne ho viste tante in ogni veste. È un privilegio far parte di questo club, ho vinto tanto e non mi posso lamentare. Ringrazio tanta gente, dal primo all’ultimo i membri del popolo rossonero che mi ha sempre sostenuto. Abbiamo sofferto e vinto tutti insieme, e fin da subito c’è stato un grande feeling che poi è diventata una simbiosi. In Serie B ero molto giovane, non so se arrivarono delle offerte ma ero felice di rimanere. Era anche una scommessa, fecero una squadra intorno a me". Insieme a Costacurta, Maldini e Tassotti ha composto una delle linee difensive più forti di tutti i tempi. "Alessandro si è guadagnato tutto. Insieme abbiamo vissuto tanti anni come reparto e anche uno affianco all’altro, ci siamo tolti tante soddisfazioni. Anche Galli è stato uno dei miei primi compagni di reparto ed è stato importantissimo, abbiamo trascorso anche anni meno belli, ma poi ci siamo rifatti: eravamo in quattro ma è come se giocassimo in cinque. Mi dispiacque non giocare la finale di Champions del 1994 ma ci salvò lui. Tassotti all’inizio non riuscì a mostrare le sue qualità nel gioco a uomo, ma poi uscì fuori. Per me è stato un compagno di viaggio e un esempio".