Zico-Leo Junior, rimpatriata a #CasaSkySport

In Brasile vivono entrambi a Rio de Janeiro, ad appena 3 chilometri di distanza: ad unirli però è stata Casa Sky Sport, il contenitore di Sky dove rivolgiamo le domande dei nostri abbonati ai grandi campioni del mondo dello sport. E che campioni in questo caso: Zico e Leo Junior, due brasiliani grandi protagonisti nel Flamengo, con la nazionale verdeoro ma anche della Serie A degli anni ’80. Zico con la maglia dell’Udinese, Leo Junior con quelle di Torino e Pescara. "Con Zico abbiamo trascorso anni eccezionali al Flamengo e in Nazionale. All’Udinese ha fatto cose incredibili, è stato sicuramente uno dei migliori calciatori della storia del calcio", ha ammesso Leo Junior. “Il mio amico Leo dopo queste parole ha birra e vino pagate. Lui è sempre stato un grande in campo e fuori, abbiamo un’amicizia che va oltre il calcio. È impazzito di gioia quando è diventato nonno per la prima volta, da questo sono in vantaggio io 8-1", sorride Zico. "Sto cercando di mettere pressione ai miei figli per recuperare", ribatte Leo Junior scherzosamente.

Causio, Conti e il retroscena di Zico: "Potevo andare alla Roma"

Tante le sorprese per i due brasiliani, iniziando dal video saluto di Bruno Conti che ha ricordato la storica sfida vinta dall’Italia contro il Brasile nell’82: "Gli azzurri fino a quel momento avevano avuto difficoltà, ma quella era la loro giornata. Se noi avessimo fatto 5 gol, loro ne avrebbero fatti 6", ricorda Zico. Che ricorda così la trattativa con la Roma mai andata in porto: "Falcao mi chiamò per andare alla Roma, ma avevo già firmato con l’Udinese e non potevo tornare indietro. Una volta pranzai con il presidente Viola, voleva comprarmi, ma il Flamengo in quel periodo non accettò”. Messaggio anche da Causio, ex compagno di Zico all’Udinese e grande amico del brasiliano: "Uno dei migliori giocatori italiani di tuti i tempi".