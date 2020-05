L'ex attaccante colombiano ricorda in diretta Instagram con Fabio Cannavaro gli scherzi di Parma: "Eravamo uno spogliatoio di matti, una volta ho mangiato una multa da 3 milioni di lire. La vittima preferita era Benarrivo. Ricordo anche quando mi sono tuffato in piscina e Malesani ha cercato il colpevole: ho lasciato tracce di acqua in ogni stanza del ritiro e l'ho filata liscia" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Aneddoti, ricordi e tante, tantissime risate. C'è di tutto nella diretta Instagram tra Fabio Cannavaro e Tino Asprilla, ex compagni di squadra al Parma. L'ex attaccante, collegato dalla sua tenuta con allevamento di Cavalli (mostrato a Cannavaro in video) in Colombia, ha tirato fuori una serie di racconti riguardanti i tempi in Italia e in Inghilterra, dove ha vestito la maglia del Newcastle. Asprilla ha anche risposto a un particolare svelato qualche settimana fa a a #CasaSkySport dallo stesso Cannavaro, che aveva spiegato come Minotti, capitano del Parma, avesse il compito di prendere nota di tutte le multe dei suoi compagni di squadra. Compresa quellla da 3 milioni di lire di Asprilla. "Ti ricordi la storia delle multe?" gli ricorda Cannavaro. "Come no, la mangiai a tavola" è la replica dell'ex attaccante".

"Al Parma spogliatoio di matti. Una volta caddi nel lago" Cannavaro e Asprilla hanno condiviso due stagioni al Parma tra il 1995 e il 1998. "C'eravate tu, Melli, Stoichkov, Crippa. Era uno spogliatoio di matti" ricorda l'ex difensore azzurro. E Tino: "Anche tu e Buffon non scherzavate. La scena più bella è stata quando Scala vedeva la palestra e diceva a Hristo di andare fuori e lui lo insultava. Il mister ci faceva fare sempre le passeggiate la mattina, un giorno caddi nel lago, avevo sonno". Di quegli anni restano anche le grandi sfide con i difensori avversari, come Ferrara che interviene commentando la diretta: "Quando a Ciro non piaceva qualcuno, picchiava in campo - ricorda Asprilla - andavo troppo veloce per lui? In quegli anni Juve e Parma si giocavano tutto, era la stagione 1994/95. L'altro giorno ho rivisto la finale di Coppa Uefa che giocammo contro a San Siro. Fernando Couto diede una botta a Ravanelli dopo 30 secondi, oggi sarebbe stato espulso".

"Quando Scala mise 12 giocatori in campo" Tra i ricordi dell'anno con Nevio Scala in panchina, uno riguarda Stoichkov: "Una volta, prima di una partita di Coppa Uefa, eravamo in ritiro. C'erano cinque stranieri e potevano andare in campo in quattro - racconta Asprilla - lui iniziò a schierarci in campo e Minotti notò che eravamo 12. Allora Scala decise di mettere fuori Stoichkov, e Hristo lo mandò a quel paese". Il presidente di quel Parma era Giorgio Pedraneschi, anche lui vittima di Asprilla: "Una volta scommettemmo che avrei beccato il presidente a fine allenamento con un lancio. Lo feci e lo presi in pieno. Aveva il telefono in mano e volò". Cannavaro gli ricorda anche le gag con Stanic: "Una volta iniziammo a fare offerte assurde A Benarrivo per fargli fare il bagno nella piscina ghiacciata. Tu rilanciasti fino a 5 milioni e lui si tuffò".

"Tuffo proibito in piscina, Malesani non mi scoprì" Nella stagione 1998/99 a Parma arrivò in panchina Alberto Malesani: "Un giorno mi disse basta, devi cambiare, non puoi fare sempre casino a tavola. Devi stare zitto, altrimenti ti mando via - ricorda Asprilla - io rimasi sereno due giorni, poi al terzo tornai quello di sempre". E a farne le spese fu Crespo: "Eravamo a tavola. C'era Mussi a destra, Crespo e Veron a sinistra. Allora ho preso un pezzo di carne, l'ho tagliato e ci ho messo la salsa piccante, poi ho detto a Mussi di offrirlo a Crespo. Ci è cascato come un pollo. Ha mangiato e ha iniziato a insultarmi". Lo scherzo più grande, però, riguardò il mister: "Una volta mi sono tuffato in piscina, era proibito - ricorda Asprilla - e Malesani cercava il colpevole nelle stanze. Io andai in ogni camera per lasciare una traccia d'acqua e confondere gli indizi. Alla fine non mi scoprì