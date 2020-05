Sport ma anche spettacolo a #CasaSkySport: lunedì pomeriggio in compagnia della "Generazione Gassmann". Ecco Alessandro, noto attore e regista, in compagnia del figlio e cantautore Leo: lo abbiamo conosciuto prima ad X Factor e poi all’ultimo Sanremo, dove a 21 anni ha vinto la categoria 'Nuove Proposte'. Coppia in famiglia in collegamento come il nostro Alessandro Bonan, che di musica se ne intende eccome. Come procede la convivenza tra padre e figlio? "Sta andando bene - assicura Leo -, stiamo legando ancora di più. Riprendiamo quei momenti che ci mancavano. Giochiamo ai giochi di società, ci dividiamo i compiti e facciamo lavoro di squadra". Pienamente d’accordo Alessandro: "Al mattino sistemo casa prima che si svegli la popstar, lui che è in pausa dall’università. Ora si rilassa, canta ed è pure andato a fare surf". Tutt’altro che agevole sostenere un cognome importante, ma Leo sta riuscendo a reggere le pressioni: "Sono stato fortunato ad avere una famiglia che mi ha seguito e di permettermi di scegliere la mia vita tra errori e successi. Ho potuto costruire qualcosa di mio, ma la strada è ancora molto lunga".

"Generazione Gassmann"

Come ricorda Bonan, "Alessandro esordì come attore a 17 anni in 'Di padre in figlio' insieme al grandissimo Vittorio. Sapeva trasmettere gli strumenti necessari per sostenere il nome e il peso dell’esordio così giovane. È difficile trovare due generazioni così compatte". Pienamente d’accordo Alessandro Gassmann: "Abbiamo cercato di fare il meglio, ma il merito è di Leo. A X Factor me lo disse a cose fatte quando era stato preso. Ha un cognome importante, ha imparato a portarlo sulle spalle come la responsabilità. L’importante è considerare tutto come un mestiere: servono tenacia, forza di volontà, serietà e percorrere la strada più difficoltosa. I grandi campioni hanno un talento fuori dal comune, ma per svilupparlo devono faticare tanto". Ma Leo non ha mai pensato di seguire le orme di papà nel cinema? "Direi di no, ho fatto uno spettacolo teatrale per beneficenza a 18 anni. Ma la mia passione è sempre stata la musica. Il teatro è divertimento, io mi esprimo con la musica. Non penso di essere in grado di recitare, mi concentro sullo studio e la musica".