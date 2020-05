Più di 100 baci da tutto nel mondo nel video musicale di "Antes Que el Mundo Se Acabe", brano del rapper portoricano 'Residente' che impazza sul web. Coppie innamorate e superstar d'eccezione: in rappresentanza dell'Italia ecco Paulo Dybala e la sua Oriana, entrambi argentini come Leo Messi e la moglie Antonella Roccuzzo. Un inno all'amore che abbraccia ogni genere, nazionalità e orientamento sessuale

Oltre 100 baci da tutto il mondo. È l’iniziativa lanciata nel suo progetto musicale da René Pérez Joglar, artista portoricano meglio noto come "Residente". E a trovare posto nel video del brano "Antes Que el Mundo Se Acabe" ("Prima che il mondo finisca"), hit romantica che sta impazzando sul web, ci sono anche Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini in rappresentanza dell’Italia. Immagini da brivido per una canzone che ovviamente parla d’amore: tantissimi i baci intensi e appassionati tra coppie di ogni nazionalità, genere e orientamento sessuale. Un'iniziativa speciale quella del rapper classe 1978, voce del gruppo Calle 13, che ha riservato la partecipazione di star internazionali.

Anche Messi e la sua Antonella

Una sequenza di dolcissime effusioni tra innamorati: si passa dai cantanti Ricky Martin e Bad Bunny al pugile messicano Saul 'Canelo' Alvarez con la partner Fernanda Gomez, loro come l’attore Ben Affleck e due fuoriclasse argentini nel calcio. Presenti Lionel Messi e la moglie Antonella Roccuzzo, coppia che ha dato alla luce gli splendidi Thiago, Mateo e Ciro. E connazionale di Leo è proprio Paulo Dybala, lui come la compagna Oriana Sabatini: entrambi hanno vissuto un lungo periodo di quarantena dopo il contagio da Covid-19, virus superato insieme fino a risultare negativi. Da ricordare come la Joya sia tornato ad allenarsi alla Continassa, un ritorno alla normalità per lui e la Juventus che ha ritrovato il suo campione. A non essersi mai allontanati sono invece Paulo e Oriana, due tra i protagonisti dell’inno all’amore promosso da "Residente": come ribadito sui rispettivi account social, infatti, la giovane coppia è affiatata e davvero legatissima. Ecco perché il bacio regalato al web si aggiunge alle loro tante dimostrazioni d’amore.