Figc, campionato sospeso fino al 14 giugno

La Federcalcio si è adeguata al nuovo dpcm in vigore fino al 14 giugno, che vieta ancora "eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina". Con un comunicato ufficiale è stata confermata la sospensione delle competizioni calcistiche fino a quella stessa data. La Serie A, quindi, non può partire fino al 15 giugno

La Figc si adegua al nuovo Dpcm del Governo: tramite un comunicato ufficiale la Federcalcio ha infatti deciso di prorogare lo stop alle competizioni sportive (precedentemente fissato fino al 17 maggio). La Federcalcio ha dunque deliberato - si legge - la "sospensione sino al 14 giugno 2020 di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della Figc". Questo dopo il nuovo Dpcm del 17 maggio, e in vigore proprio fino al 14 giugno 2020, che continuerà a vietare "eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Sul proprio sito ufficiale la Federazione aggiunge di aver prorogato lo stop "nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti". Al momento, dunque, la Serie A non può ripartire fino al 15 giugno. La decisione di adeguarsi alle disposizioni del Governo segue l'assemblea di Lega, dove era stato indicato il 13 giugno come prima potenziale data per la ripresa del campionato.