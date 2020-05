Il portoghese ha terminato il periodo di quarantena e da oggi (martedì 19 maggio) può tornare alla Continassa per partecipare agli allenamenti in piccoli gruppi. Rabiot e Higuain, rientrati dopo in Italia, dovranno invece attendere la fine del mese

In attesa delle nuove disposizioni la Juventus si è allenata in maniera leggermente diversa rispetto alle due settimane precedenti. Non più allenamenti individuali, ma allenamenti con distanziamento a piccoli gruppi. Un distanziamento reso semplice dal fatto che per il momento Sarri ha a disposizione 13 giocatori. Gli altri dieci che sono rientrati dall'estero inizieranno a frequentare lo Juventus Center a partire da oggi martedì 19 maggio. Il primo sarà Cristiano Ronaldo. Nei giorni successivi toccherà a Szczesny e De Ligt, poi a Khedira e Matuidi e infine dal 22 maggio Sarri avrà a disposizione anche i tre brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa per un totale di 21 uomini. Per gli ultimi due, Rabiot e Higuain, se ne parlerà a fine mese.