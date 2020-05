Juve, Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa

Dopo 72 giorni di assenza Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno alla Continassa. Rientrato da Madeira due settimane fa e dopo il periodo di isolamento nella sua villa torinese, l’attaccante portoghese ha varcato i cancelli del centro sportivo della Juventus questa mattina poco prima delle 9.30 a bordo della sua Jeep per sostenere alcuni test fisici e visite mediche per poi poter riprendere il lavoro sul campo dopo il lungo periodo di lontananza dall'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. Cristiano è il primo degli stranieri della Juve a effettuare questi test, mentre nella giornata di mercoledì sono attesi per gli stessi controlli De Ligt e Szczesny. Dopo i test, CR7 potrà iniziare gli allenamenti individuali sul terreno di gioco sotto la guida di Maurizio Sarri, che da lunedì 18 dirige i giocatori della Juventus suddivisi in piccoli gruppi.