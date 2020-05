CR7 è tornato, dopo 72 giorni di assenza tra Madeira e il periodo di isolamento. L'arrivo in macchina alla Continassa nel giorno del decennale della presidenza Agnelli. Test fisici, visite mediche, la seduta con distanziamento e un nuovo look (pensato dalla fidanzata Georgina). Mentre accanto alla Stadium ecco un murale tutto per lui

