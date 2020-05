Curioso episodio avvenuto ad Appiano Gentile: protagonisti i due centrocampisti nerazzurri, entrambi in campo in giornata per gli allenamenti individuali guidati da Antonio Conte. All'uscita del centro sportivo, Brozovic ha richiamato il compagno impegnato nella seduta con il secondo gruppo: "Sensi, vai, corri!". Distanziamento rispettato, certo, d'altronde il croato era al volante della sua auto

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI