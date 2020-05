Messaggio enigmatico sui social del centrocampista bosniaco, oggetto del desiderio del Barcellona. "Felice di essere tornato in campo", ha poi aggiunto nel suo post insieme con due foto di allenamento alla Continassa

Seduto sul pallone, sguardo rivolto all’orizzonte. Magari verso un obiettivo che sembra avvicinarsi, come il ritorno al calcio giocato con la sua Juve, o magari verso un futuro un po’ più lontano. Miralem Pjanic ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto in "meditazione" sull’erba della Continassa. Accanto un messaggio enigmatico. "Il futuro dipende da ciò che fai oggi", subito seguito da un "Felice di essere tornato in campo". Sì, perché la Juve ha fatto sapere che i test diagnostici sui componenti della rosa sono tutti negativi E così Sarri potrà arrivare gradualmente alle partitelle e alle esercitazioni tattiche. Insomma, sprazzi di calcio vero, nella speranza di poter riprendere e concludere la stagione dopo il lockdown.