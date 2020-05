Brescia, Balotelli non si presenta all'allenamento

Mario Balotelli non si è presentato all'allenamento volontario ma schedulato e programmato per le 9 della giornata di martedì. Il giocatore avrebbe dovuto eseguire una seduta con il preparatore atletico e poi eseguire dei test medico-sanitari. Ma al campo di Torbole non si è visto e non ha presentato nessuna giustificazione. Ricordiamo che Balotelli si era presentato agli allenamenti individuali volontari 8 giorni dopo rispetto agli altri compagni del Brescia. Non sono state comunicate né sanzioni da parte della società né comunicazioni ufficiali. Con il contratto del giocatore in scadenza sembra, però, che le basi per ripartire con il Brescia siano davvero fragili