Il centrocampista, già acquistato dalla Juve ma lasciato al Parma fino a fine stagione, ha parlato così del suo futuro in bianconero: "Non vedo l’ora di fare coppia con Dybala, il gioco di Sarri è stato uno dei motivi della mia scelta"

Dejan Kulusevski rappresenta il futuro. La Juventus lo ha voluto a tutti i costi, battendo la concorrenza dell’Inter e investendo 35 milioni per acquistarlo dall’Atalanta, lasciandolo in prestito al Parma fino alla fine della stagione. "Sono attratto dall’idea di misurarmi con i migliori. Alla Juve potrò imparare, non vedo l’ora di fare coppia con Dybala e il suo sinistro magico. Posso giocare in più ruoli, per questo conto di riuscire a ritagliarmi il mio spazio in bianconero" ha detto il centrocampista svedese, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha già sentito Maurizio Sarri: "È stato simpatico e mi ha fatto sentire a mio agio. Conosco il suo tipo di gioco e anche questo è stato uno dei motivi della mia scelta. Spero che possa vincere la Champions League con la Juventus".

La crescita a Parma

Di certo, nulla sarebbe stato possibile senza la continuità che ha potuto avere a Parma. "Mi è stata data grande fiducia, è stata una stagione straordinaria che ora voglio chiudere in bellezza. Non penso ai gol, l’importante è vincerle tutte e continuare ad imparare. D’Aversa è un martello, devo sbagliare il meno possibile" ha proseguito Kulusevski. Che poi ha voluto ringraziare un compagno di squadra: "Bruno Alves mi ha fatto da tutor. A 40 anni è il più in forma di tutti. Gli ho chiesto aiuto e gli sono grato".