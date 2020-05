Lesione al soleo del polpaccio destro. È l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto martedì Zlatan Ibrahimovic e che costringerà lo svedese allo stop. Tra una decina di giorni ci sarà una seconda visita di controllo: in caso di risultati positivi, il suo rientro potrebbe avvenire tra circa un mese, altrimenti servirà qualche settimana in più per rivederlo sul terreno di gioco. Come si schiererà a questo punto il Milan senza il suo centravanti di riferimento? Due sono al momento le ipotesi in ballo per Pioli che, dal ritorno dell'ex Galaxy in Serie A, ha dovuto fare a meno di lui solo in occasione della sfida casalinga contro il Verona. In quel caso l'allenatore rossonero puntò sulla coppia Leao-Rebic, ma alla ripresa del campionato solo il croato sembra essere certo di avere un posto da titolare. E a proposito di ripartenza si registra un altro piccolo passo in avanti, dato dalla negatività dei tamponi a cui si sono sottoposti lunedì - per il terzo 'blocco' - giocatori e staff del Milan.

Leao prima punta

La prima ipotesi prevede l'utilizzo di Rafael Leao come terminale offensivo. In quel caso il Milan giocherebbe con un 4-4-1-1, tatticamente più 'cauto' all'apparenza ma con in campo contemporaneamente tanti giocatori offensivi. Davanti a Donnarumma, la difesa sarebbe formata dalla coppia centrale Kjaer-Romagnoli, con Conti e Theo Hernandez impiegati come terzini. Castillejo e Rebic agirebbero come esterni di centrocampo, con in mezzo Bennacer e Kessié e Calhanoglu in appoggio al portoghese. In pratica lo stesso sistema adottato da Pioli dal derby (perso 4-2 in rimonta) in poi, con l'unica novità rappresentata appunto dal ritorno di Leao al posto di Ibrahimovic.