Un sito danese mette all'asta mezz'ora di allenamento via internet con Eriksen: il ricavato sarà utilizzato per aiutare i bambini bisognosi. In palio anche la maglia di Lukaku

Quanti hanno sognato di allenarsi con la squadra del cuore o in compagnia del proprio idolo? In Danimarca c'è la possibilità di partecipare a un'asta che mette in palio una seduta via internet di mezz'ora con Christian Eriksen. Il centrocampista, nel suo paese, è ovviamente il calciatore più popolare, leader della Nazionale di calcio e seguitissimo nella sua lunga esperienza al Tottenham e ora in quella all'Inter. L'associazione Fodboldfonden, tramite il sito di aste Bruun Rasmussen, ha lanciato quest'iniziativa. Eriksen ha messo a disposizione mezz'ora del suo tempo, da trascorrere allenandosi e chiacchierando in video con chi farà l'offerta più alta. Quest'asta fa parte del lotto per The Football Foundation e l'incasso sarà destinato al lavoro della Fondazione calcistica per i bambini poveri in Danimarca.

E c'è anche Lukaku

Non solo l'allenamento con Eriksen, il centrocampista danese ha fatto da tramite per coinvolgere in quest'importante iniziativa anche Romelu Lukaku. Sul sito di aste, infatti, c'è anche la possibilità di acquistare la maglia indossata dall'attaccante belga durante la sfida tra Inter e Parma del 26 ottobre 2019. In quella giornata Lukaku regalò un sorriso ai tifosi nerazzurri segnando un gol, questa volta potrebbe regalarlo a qualche bambino meno fortunato. All'asta le maglie di altri giocatori importanti come Vestergaard, Sancho, Haaland e Kasper Schmeichel.