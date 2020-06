Momento particolarmente emozionante a Castel Volturno: Gattuso si è presentato per dirigere l'allenamento nel giorno del funerale della sorella Francesca, ricevendo un'accoglienza toccante dalla squadra. Prima di iniziare il lavoro i giocatori hanno osservato un minuto di silenzio, per poi unirsi in un abbraccio col loro allenatore che, al termine della seduta, è partito per la Calabria.

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI