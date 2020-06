Roma, come cambia l'utilizzo dello stadio Olimpico dopo il coronavirus

Tanti cambiamenti caratterizzeranno la ripartenza del calcio italiano. A Sky Sport 24 seguiremo come gli stadi della Serie A si sono adeguati ai nuovi protocolli e alle normative modificate dopo lo stop per il coronavirus. Cambia tutto: dagli arrivi dei pullman, ai controlli della temperatura ai giocatori, la sanificazione dell'impianto, le misure contingentate negli spogliatoi e nelle docce, gli spogliatoi degli arbitri, fino ai nuovi dispositivi per la stampa. Nel video le novità riguardanti l'Olimpico di Roma