In uscita il 16 giugno, edito da Rizzoli, il libro a fumetti che racconta la storia del Papu. Ad annunciarlo è lo stesso capitano dell'Atalanta, con un post su Instagram

Già “supereroe” per i tifosi dell’Atalanta, il Papu Gomez si fa ora fumetto. Ad annunciare la novità editoriale è lo stesso capitano dei nerazzurri, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, rivelando che la sua vita è diventata un libro a fumetti edito da Rizzoli, in cui racconta a tutti i suoi piccoli (e grandi) tifosi aneddoti e curiosità: dall'infanzia in Argentina ai primi calci al pallone, fino all'alchimia che può rendere una squadra davvero speciale.



“Ciao, sono il Papu” sarà acquistabile dal 16 giugno (sia in versione cartacea che digitale), con le copie che sono già prenotabili online. Da sempre protagonista di iniziative social, ultima quella di #TheBiggestGame, un’asta benefica con cui ha donato oltre 110mila euro per aiutare gli ospedali di Bergamo, il Papu regala così ai suoi 2,2 milioni di follower un’altra sorpresa.