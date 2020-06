L'argentino, dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia contro il Milan, si sta ancora allenando a parte. I tempi chiedono prudenza, dato che un infortunio sarebbe deleterio per una stagione così concentrata. Sarri conosce l'importanza di un giocatore come Gonzalo, lo vorrebbe nel tridente con Dybala e Ronaldo, ma bisogna ancora aspettare prima di rivederlo in campo

L'importanza di un 9 nel calcio vale più o meno per tutti, ma per qualcuno un po' di più. Soprattutto se il 9 è Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri sta già preparando la finale di Coppa Italia, la sua seconda, se si conta anche quella di Serie D vinta 17 anni fa alla guida del Sansovino.

Sarri conosce bene i rivali, ma è anche vero il contrario. Se c'è una squadra, infatti, che lo ha messo in difficoltà quest'anno è stato proprio il Napoli: vittoria per 4-3 all'andata con l'autogol di Koulibaly e Sarri out per polmonite, sconfitta per 2-1 a gennaio con tridente Ronaldo-Higuain-Dybala, quello che vorrebbe poter schierare mercoledì. Per avere un 9 in campo a riempire l'area, Higuain appunto, senza costringere ancora Ronaldo in una posizione centrale che non ama.

Lo ha già dimostrato a inizio anno, quando Sarri provò a convincere CR7 a giocare meno decentrato, perché in testa aveva un tridente che puntasse forte su un giocatore dalle caratteristiche di Douglas Costa. Le cose poi sono andate diversamente, anche se qualcosa del genere si è visto contro il Milan, sia in termini di uomini, sia di velocità di palla, quella condizione imprescindibile affinché una squadra di Sarri sia sarriana. Quei primi minuti che l'allenatore ha molto apprezzato.

Ma resta l'importanza del numero 9: oggi il campo dice che Higuain, con Chiellini e Ramsey, tutti fuori contro il Milan, si sta ancora allenando a parte. I tempi chiedono prudenza, perché un infortunio sarebbe deleterio per tutto il resto della concentratissima stagione. La logica tattica dell'occupazione degli spazi chiede Higuain, con Dybala e Ronaldo. E Sarri chiede creatività prima a sé stesso e poi ai suoi, per centrare il suo primo trofeo italiano.