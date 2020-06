Antonio Conte recupera De Vrij, Godin e D'Ambrosio per la sfida con la Samp, mentre per l'attacco c'è Sanchez in rampa di lancio. Ancora out Vecino. Rinnovati i contratti dei due giovani Stankovic e Pirola

Buone notizie per Antonio Conte in vista di Inter-Samp: per il recupero della 25^ giornata di Serie A, in programma domenica 21 giugno alle 21.45, sarà a disposizione dell'allenatore nerazzurro Stefan De Vrij. Oltre all'olandese, anche Godin e D’Ambrosio. che erano infortunati, sono tornati in gruppo. Discorso che non vale per Vecino: l'uruguaiano continua a lavorare a parte per l’infiammazione al ginocchio.

Sanchez in rampa di lancio

Alexis Sanchez scalpita per un posto in attacco ed è in rampa di lancio: nella gara di andata, terminata 3-1 per i nerazzurri, il cileno fu protagonista segnando un gol (poi venne anche espulso). Ancora difficile dire se domenica partirà dal 1' o se entrerà a gara in corso, ma arrivano segnali molto positivi. Un altro punto che porta ottimismo, vista la non convincente prova di Lautaro in Coppa Italia, apparso sottotono.

Rinnovo del contratto per Stankovic e Pirola

Fatta per i rinnovi di contratto dei giovani Filip Stankovic (fino al 2024) e Lorenzo Pirola (fino al 2025). Sono entrambi classe 2002. Il primo è un portiere di nazionalità serba, figlio di Dejan Stankovic, nato a Roma nel periodo in cui il padre giocava alla Lazio. Pirola è un difensore esploso al Mondiale U-17, nato a Carate Brianza e nel settore giovanile nerazzurro dal 2015.