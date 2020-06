L'attaccante si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica, che ha evidenziato un miglioramento generale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà forzare o meno i tempi di recupero. La data reale per il rientro resta il 28 giugno per la partita con la Roma CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic, dopo la lesione muscolare al polpaccio destro rimediata venti giorni fa in allenamento. L’attaccante del Milan si è sottoposto in giornata ad una nuova risonanza magnetica alla clinica Columbus che ha evidenziato un miglioramento generale della situazione, anche se non è ancora guarito del tutto. Nei prossimi giorni, il giocatore proverà a correre per capire se potrà forzare un po’ i tempi di recupero, che comunque restano in linea con le previsioni fatte dopo l’infortunio.