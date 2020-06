Un gol per tempo regalano ai bianconeri l'amichevole che sa di antipasto in vista della ripresa del campionato: di Teodorczyk e Samir le reti decisive. Problema muscolare per Tonali, uscito dal campo nel corso del primo tempo

Profumo di Serie A, in attesa di tornare a fare realmente sul serio. Udinese e Brescia si sono ritrovate alla Dacia Arena per un test amichevole, utile a capire meglio lo stato di forma delle due squadre (Credit Foto: twitter @udinese_1896). Quella di Diego Lopez sarà ospite della Fiorentina lunedì 22 giugno. Obiettivo fare punti, perché la classifica dice ultimo posto a quota 16 punti e la salvezza è lontana nove lunghezze. Per quanto riguarda i ragazzi di Gotti, invece, ci sarà la trasferta sul campo del Torino. Calcio d'inizio fissato per martedì 23 giugno, un solo punto fra le due formazioni (friulani a 28 e granata subito dietro a 27).

Udinese-Brescia 2-0

4' Teodorczyk, 82' Samir

Udinese (3-5-2): Musso (65' Nicolas); Ekong (89' Mazzolo), Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (46' Ter Avest), De Paul (46' Fofana), Mandragora (46' Jajalo), Walace (67' Ballarini), Sema (46' Zeegelaar); Nestorovski (46' Okaka), Teodorczyk (46' Lasagna). Allenatore: Luca Gotti

Brescia (4-3-1-2): Joronen (58' Alfonso); Sabelli, Gastaldello (46' Mateju), Papetti (75' Martella), Semprini (65' Mangraviti); Bisoli (73' Torregrossa), Tonali (42' Zmrhal), Dessena; Bjarnason (63' Ndoj); Skrabb, Donnarumma (73' Romulo). Allenatore: Diego Lopez

La partita

Solito 3-5-2 per l'Udinese, con Gotti che si affida alla coppia Nestorovski-Teodorczyk. Attacco inedito per il Brescia, che non può ovviamente contare su Balotelli, motivo per cui Diego Lopez sceglie Skrabb come compagno di Donnarumma. Partono fortissimo i bianconeri, che trovano subito il gol con Teodorczyk, bravo ad impattare di testa sul corner battuto da De Paul. Al 42' scatta l'allarme Tonali: il centrocampista classe 2000 abbandona il campo per un problema muscolare. Al suo posto Zmrhal. Da tenere sotto osservazione nei prossimi giorni le condizioni del giovane centrocampista, che a questo punto rischia di saltare la sfida di lunedì 22 giugno alle ore 19.30, sul campo della Fiorentina. Il Brescia prova a spingere, ma non risulta essere mai particolarmente pericoloso dalle parti di Musso. E' anzi l'Udinese a sfiorare il raddoppio con la traversa centrata da Ter Avest. 2-0 che arriva al minuto 82: calcio d'angolo battuto da Jajalo e colpo di testa di Samir, che batte Alfonso. L'Udinese avrebbe l'occasione di arrotondare ancora il punteggio, ma Lasagna fallisce un calcio di rigore all'87' e così questo anticipo di Serie A si conclude per due reti a zero in favore della formazione allenata da Luca Gotti. Un gol per tempo, per la squadra bianconera che si rivela ancora una volta molto efficace sulle palle da fermo.