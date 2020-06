Ora la rottura è definitiva e, dopo le frizioni dei giorni scorsi, la Roma ha deciso di sospendere Gianluca Petrachi dalla carica di direttore sportivo. Il dirigente ex Torino era regolarmente al campo per l'allenamento della squadra, ma non ricoprirà più ruolo per il quale era stato fortemente voluto da Pallotta meno di un anno fa. Questa la decisione della proprietà giallorossa dopo gli screzi dei giorni scorsi tra Petrachi e lo stesso presidente della Roma. Per il momento la squadra si interfaccerà con Guido Fienga, CEO del club. A ricoprire il ruolo di direttore sportivo sarà formalmente l'ex portiere Morgan De Sanctis (che ricopriva il ruolo di team manager ed è munito di regolare patentino da ds) con la supervisione di Franco Baldini. Fienga avrà però un ruolo centrale nella società, gestirà ancor di più anche il mercato rapportandosi con i procuratori per gli eventuali rinnovi di Fonseca o dei giocatori.

I motivi dello strappo tra Pallotta e Petrachi

Neanche un anno dopo il suo arrivo nella capitale, l'avventura giallorossa di Petrachi è quindi già ai titoli di coda. Si è passati in breve tempo da una dura separazione con il Torino pur di raccogliere quest'opportunità a una rottura totale con la Roma e la sua proprietà, tanto da arrivare a una forte decisione come la "sospensione con effetto immediato". Alla base di questo strappo una differenza netta di vedute tra la proprietà e il direttore sportivo, che avrebbe costretto quest'ultimo a rivedere i suoi piani per il futuro. Petrachi aveva iniziato con Fonseca un progetto tecnico ambizioso, con l'arrivo di tanti giocatori di qualità. La mancata cessione della società e altre questioni economiche, dovrebbero costringere la Roma a rivedere le sue strategie anche in sede di mercato. Tra Pallotta e Petrachi c'è stato poi anche un duro confronto, dopo un'intervista in cui il presidente ha ringraziato tutti i tesserati tranne il direttore sportivo. Un colloquio che però non è bastato per ristabilire gli equilibri, si è dunque arrivati allo strappo totale e alla sospensione di Petrachi dal suo ruolo.