Una soluzione chiamata Bentancur. Nella Juventus di Maurizio Sarri che cerca il modo di rialzarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, le difficoltà maggiori riguardano il centrocampo. Un reparto che ha dovuto e dovrà fare a meno di un vero incursore come Sami Khedira, fondamentale per equilibrio e inserimenti, che probabilmente ha già concluso qui la sua stagione da incubo. Manca anche un regista “da Sarri”, uno alla Jorginho, fedelissimo sia ai tempi del Napoli che al Chelsea. Pjanic ha altre caratteristiche e, non a caso, la Juve sta provando a inserirlo in qualche scambio, senza però riuscire per il momento a sbloccare l’operazione col Barcellona per Arthur.

Per entrambi i ruoli, il migliore in questa fase della stagione, e non solo, è uno: Rodrigo Bentancur. Mezzala o regista, poco importa: l’uruguaiano è diventato fondamentale per Sarri, dopo un inizio di stagione in cui era finito in panchina. Nelle ultime 11 gare giocate dalla Juventus, in 10 occasioni è stato titolare e, spesso, tra i migliori in campo. Primo per chilometri percorsi contro Milan e Napoli in Coppa Italia, primo tra i centrocampisti bianconeri per assist regalati ai compagni in questa stagione. L’unica certezza di un reparto che Sarri sta provando a ricostruire, per creare poi maggiori occasioni in attacco.