Alex Sandro e Khedira ko: brasiliano out 20 giorni

Dopo il ko con il Napoli nella finale di Coppa Italia esami medici per Alex Sandro e Khedira. Stop di 20 giorni per il brasiliano a causa di una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale. Problemi all'adduttore per il tedesco: tempi di recupero da valutare

Dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia contro il Napoli la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa con seduta di scarico per i giocatori scesi in campo allo stadio Olimpico di Roma e esercitazioni tecniche con partita per il resto della squadra. Accertamenti diagnostici al J Medical per Alex Sandro e Khedira. Il brasiliano ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale: per l'esterno stop di 20 giorni. Per il tedesco invece lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero. Prosegue invece il lavoro personalizzato di Chiellini e Higuain. Prossimo allenamento in programma sabato nel pomeriggio.