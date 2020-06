Cosa succede a Superscudetto con recuperi e voti

I giocatori coinvolti nei recuperi della 25^ giornata hanno già ricevuto i voti d'ufficio per il concorso Superscudetto. Il fantamercato è ora aperto per la giornata 27, che inizierà in data 22 giugno. Sarà comunque possibile consultare le pagelle dei match anche questo weekend

Riparte il campionato e di conseguenza si riavvia il nostro amato Fanta, che avevamo lasciato in sospeso. In questo weekend si giocano 4 partite (guarda le probabili formazioni). Attenzione però: per quanto riguarda i recuperi della 25^ giornata di Serie A, con cui si riaprirà a tutti gli effetti il campionato questo sabato, ricordiamo che i giocatori coinvolti nei match in programma sabato 20 e domenica 21 giugno, hanno già ricevuto i voti d'ufficio quando sono state calcolate le rispettive giornate. Ai fini di Superscudetto, quindi, l'unica preoccupazione dei fantallenatori in questo weekend sarà legata ad eventuali squalifiche o infortuni che ricadranno sulle scelte di formazione da fare entro lunedì 22 giugno.

I voti della 25^ giornata

Sia chiaro, le pagelle di Sky Sport dei recuperi della 25^ giornata verranno regolarmente pubblicate. Potrete consultarle visitando il consueto link, che archivia tutte le pagelle, sia per fini statistici che per coloro che si avvalessero dei voti della nostra redazione sportiva per le proprie leghe private fantacalcistiche.