Ritorna il campionato, si riparte dai recuperi della 25^ giornata. La Sampdoria ricomincia dalla sfida di San Siro contro l'Inter, in programma domenica 21 giugno alle ore 21.45. Ma i blucerchiati lo faranno senza Fabio Quagliarella, che salterà la gara contro i nerazzurri di Antonio Conte. L'attaccante classe 1983 non ha ancora smaltito un colpo alla coscia destra rimediato durante una partitella in famiglia giocata sabato scorso. Per questo motivo, Claudio Ranieri dovrà rinunciare al suo capitano. Quagliarella ha infatti saltato gli ultimi tre giorni di lavoro e, con appena due sedute a disposizione prima della gara di San Siro, sarà costretto a rinviare il suo ritorno in campo alla sfida dell'Olimpico contro la Roma in programma mercoledì 24 alle ore 21.45.

La probabile formazione

Senza Quagliarella, Ranieri dovrebbe affidarsi a Gabbiadini con Ramirez alle sue spalle. Sarà questo, con ogni probabilità, il tandem offensivo della Sampdoria per la sfida contro l'Inter. Per il resto, tanto dipende dal modulo che sceglierà l'allenatore, indeciso tra il 3-5-2 e il 4-4-2. In quest'ultimo caso, Depaoli e Jankto agirebbero sugli esterni con la coppia Ekdal-Linetty al centro. In difesa Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Murru. Quest'ultimo scalerebbe nei cinque di centrocampo in caso di 3-5-2, con Bereszynski a destra e l'inserimento di Vieira al centro con Ekdal e Linetty. In difesa entrerebbe così Colley, in mezzo a Yoshida e Tonelli.