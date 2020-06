Ci sarà una patch speciale sulle divise che i giocatori del Torino utilizzeranno sabato 20 giugno, nel recupero della 25^ giornata contro il Parma (ore 19.30, diretta su Sky Sport Serie A), prima partita di Serie A dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. "Thank you to all our heroes", in italiano "grazie a tutti i nostri eroi" è la scritta, che comparirà sulle maglie di Belotti e compagni. Una dedica speciale "agli operatori sanitari di tutto il mondo - spiega su Twitter il Torino - i loro sacrifici e il loro instancabile impegno nella lotta al Covid-19 resteranno per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori". Un messaggio pieno di riconoscenza nei confronti di chi è stato in primo piano nelle corsie degli ospedali e nei soccorsi alle persone contagiate dal virus. La Serie A riparte, ma con una doverosa dedica per chi ha avuto un ruolo decisivo nei momenti più difficili.